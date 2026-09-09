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Царьград

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Новосибирские лесхозы получили технику на 11 районов за тушение пожаров

Новосибирские лесхозы получили технику на 11 районов за тушение пожаров

На площадке ГАУ НСО «Новосибирская авиабаза» состоялось торжественное событие, объединившее награждение десантников-пожарных за работу в Томской области и передачу лесхозам новой техники, поступившей по национальному проекту «Экологическое благополучие».

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