Медведев назвал «импотентами» футболистов «Зенита» в раздевалке после поражения от ЦСКА. Миллер не заходил (Иван Карпов)

«Зенит» вчера дома проиграл ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам 28-го тура.