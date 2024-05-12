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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев назвал «импотентами» футболистов «Зенита» в раздевалке после поражения от ЦСКА. Миллер не заходил (Иван Карпов)

«Зенит» вчера дома проиграл ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ – впервые за 13 лет. «Динамо» после победы над «Балтикой» (3:2) возглавило таблицу, оторвавшись от петербуржцев на 2 очка по итогам 28-го тура.

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