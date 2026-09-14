Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Сочи при атаке дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 399 БПЛА в ночь на 14 сентября. В Ростовской области атаковали около 50 дронов — есть повреждения в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае.
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