Бросил ради актрисы младше на 14 лет? Бурак Дениз расстался с Бестемсу Оздемир, которую знакомил с семьей

В начале года Бурака Дениза заметили вместе с новой девушкой, ей оказалась актриса Бестемсу Оздемир. Казалось, все серьезно — звезда познакомил любимую с родными, фанаты ждали свадьбы, но ее, как стало известно, не будет.
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