Новогодняя благотворительная акция ´Наши дети´.

16 декабря в ГУО ´Гимназия-колледж искусств г. Бобруйска´ прошёл концерт в рамках новогодней благотворительной акции ´Наши дети´, на котором присутствовал Вадим Михайлович Щербич, начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома.
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