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Калужские новости

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В Калужской области запустят чат-бот для обращений жителей

В Калужской области запустят чат-бот для обращений жителей

Новый чат-бот «На связи_Регион40» в мессенджере Макс объединит все каналы обращений жителей Калужской области, упростив доступ к информации и решениям проблем.

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