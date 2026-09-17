Украина утратила роль главного врага, на замену ей может прийти Польша.Украина больше не воспринимается Западом как основной противник России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пустить Россию по...
- ЮГ Следите за руками...
- «Скучаю по космич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым