НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

От 75-мм до 105-мм: отечественная броня против немецких кумулятивных снарядов

От 75-мм до 105-мм: отечественная броня против немецких кумулятивных снарядов

Схема поражений брони кумулятивными снарядами вермахта. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»Убийцы танковВначале немного статистики о применении кумулятивных снарядов немецкой стороной в Великую Отечественную войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх