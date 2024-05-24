От 75-мм до 105-мм: отечественная броня против немецких кумулятивных снарядов

Схема поражений брони кумулятивными снарядами вермахта. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»Убийцы танковВначале немного статистики о применении кумулятивных снарядов немецкой стороной в Великую Отечественную войну.
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