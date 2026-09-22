Он резко сменил семью, страну и привычный круг. Что осталось от прежней жизни Цекало и как изменились отношения с детьми

Летом 2019 года дети Александра Цекало прилетали к нему в Лос-Анджелес. Дочь Александра и сын Михаил гуляли с отцом и его новой женой Дариной Эрвин, ходили в парк развлечений, появлялись на семейных кадрах.
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