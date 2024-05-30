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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лас-Пальмас» получил от «Барсы» 18 млн евро за Педри благодаря бонусам. Общая сумма трансфера – 23 млн

«Лас-Пальмас» получил от «Барселоны» дополнительно 18 млн евро за Педри благодаря бонусам. Изначально каталонцы купили хавбека в 2019 году за 5 млн, но за последние 5 лет «Лас-Пальмас» заработал еще 18 млн благодаря успешным выступлениям 21-летнего игрока.

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