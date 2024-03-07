Необычный конкурс красоты собрал в Волгограде девушек пяти регионов страны

В нем принимают участие представительницы прекрасного пола с проблемами зрения.фото предоставлено организаторами конкурса «Незримая красота»/Юрий Гончаров--> Необычный конкурс красоты собрал в Волгограде девушек из пяти регионов юга России.
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