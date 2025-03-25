БлокнотРУ Каждый год с наступлением тепла тысячи рыбаков по всей стране рискуют своими жизнями ради улова.
«Они продолжают выходить на лед»: зачем мужчины каждую весну рискуют жизнью ради рыбы?
Комментарии
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Александр Данилов
Надо за каждое спасение вводить штраф в 500000 рублей. И вопрос сам с собой закроется. А так, можно перепись долбоящеров, прямо на льду, в России провести
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15 час.
АД
Александр Данилов
Гуманизмом юноши, в юности занимаются, а здесь взрослые дядьки на льду
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15 час.
андрей картаев
почитаешь тех кто никогда в жизни на зимнюю рыбалку не ходил и понимаешь что они никогда не получали того кайфа при вываживании рыбы я хоть сам по первому и последнему льду не хожу но их понимаю а с такой логикой как эти писаки ничего не изменится ведь допустим в горы то же ходят и гибнут но все равно идут и все экстремальные виды спорта тогда то же запретить то же сознательно гибнут и обратите внимание из за запретов они отказываются что бы их спасали и спасателям приходится их уговаривать а за спасение к слову они как все платят налоги
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14 час.
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