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«Они продолжают выходить на лед»: зачем мужчины каждую весну рискуют жизнью ради рыбы?

«Они продолжают выходить на лед»: зачем мужчины каждую весну рискуют жизнью ради рыбы?

БлокнотРУ Каждый год с наступлением тепла тысячи рыбаков по всей стране рискуют своими жизнями ради улова.

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Комментарии
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Александр Данилов
Надо за каждое спасение вводить штраф в 500000 рублей. И вопрос сам с собой закроется. А так, можно перепись долбоящеров, прямо на льду, в России провести
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15 час.
АД
Александр Данилов
Гуманизмом юноши, в юности занимаются, а здесь взрослые дядьки на льду
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15 час.
андрей картаев
почитаешь  тех кто никогда в жизни на зимнюю рыбалку не ходил  и понимаешь что они никогда не получали того кайфа при вываживании рыбы я хоть сам по первому и последнему льду не хожу но их понимаю а с такой логикой как эти писаки ничего не изменится ведь допустим в горы то же ходят и гибнут но все равно идут и все экстремальные виды спорта тогда то же запретить то же сознательно гибнут  и обратите внимание из за запретов они отказываются что бы их спасали и спасателям приходится их уговаривать а за спасение к слову они как все платят налоги
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14 час.
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