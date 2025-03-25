«Они продолжают выходить на лед»: зачем мужчины каждую весну рискуют жизнью ради рыбы?

андрей картаев

почитаешь тех кто никогда в жизни на зимнюю рыбалку не ходил и понимаешь что они никогда не получали того кайфа при вываживании рыбы я хоть сам по первому и последнему льду не хожу но их понимаю а с такой логикой как эти писаки ничего не изменится ведь допустим в горы то же ходят и гибнут но все равно идут и все экстремальные виды спорта тогда то же запретить то же сознательно гибнут и обратите внимание из за запретов они отказываются что бы их спасали и спасателям приходится их уговаривать а за спасение к слову они как все платят налоги