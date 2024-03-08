Реле и предохранители Exeed TXL: где находятся и назначение предохранителей

С техдокументацией на китайские авто вообще сложно, а с электрооборудованием вообще плохо. Но в данном случае одному из владельцев удалось раздобыть если не блок-схему, то хотя бы таблицу предохранителей Exeed TXL, и выложил её в открытый доступ в .