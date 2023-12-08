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Знала ли сестра-близнец школьницы из Брянска про ее страшные планы

Знала ли сестра-близнец школьницы из Брянска про ее страшные планы

Утром 7 декабря в Брянске произошло громкое ЧП. Ученица гимназии №5 пришла в школу с отцовским ружьем и начала стрелять по одноклассникам.

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