Знала ли сестра-близнец школьницы из Брянска про ее страшные планы

Утром 7 декабря в Брянске произошло громкое ЧП. Ученица гимназии №5 пришла в школу с отцовским ружьем и начала стрелять по одноклассникам.
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