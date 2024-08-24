Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили БМП и пикап ВСУ в районе Константиновки на Южно-Донецком направлении СВО

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме выявляют и уничтожают живую силу и технику ВСУ в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.
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