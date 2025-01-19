В РФ предложили на 30% увеличить максимальную сумму выплат по ОСАГО

Проект закона об увеличении максимальной суммы выплат по ОСАГО до 650 тыс. рублей внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), 20 января сообщает ТАСС.
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