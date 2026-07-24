В Курганскую область придет аномальная жара до +37 градусов

На предстоящей неделе в Курганской области прогнозируется аномально высокая температура. Синоптики предупреждают, что с 25 по 30 июля в отдельных районах региона воздух может прогреться до +36…+37 градусов.
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