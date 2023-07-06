Таракан в мире флоры: как в России будут уничтожать борщевик

М

ММ

"За забором — мог бы я сказать, что ничья, но нет! Проблема как раз в том, что она чья-то, просто владельца найти не могут. Не могут выписать штраф, не могут вручить предписание. "- Боже, какая дурь! Не могут найти, значит объявлять аукцион на продажу данного участка через любую официальную газету. За копейки первоначальная цена. Это как с древним гаражом, который стоит между домами. Вешают на гараж бумажку:"Предъявить документ на право собственности по такому то адресу до такого то числа. В случае неявки гараж будет снесен. То же и с любым участком.