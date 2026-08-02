"Мне бы не хотелось ошибиться". Анна Пересильд рассказала, почему решила поступать к Дарье Мороз в МШК

17-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, почему решила поступить именно на курс, мастером которого станет актриса Дарья Мороз, в Московскую школу кино, хотя ранее планировала учиться в ГИТИСе у актёра Олега Меньшикова.
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