Маск раскрыл амбициозные планы для нового спорткара Илон Маск сделал громкое заявление по поводу скорости Tesla Roadster нового поколения, который был представлен на этой неделе.
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