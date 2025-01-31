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Reuters: в Boeing сменили руководителя программы космического корабля Starliner

Reuters: в Boeing сменили руководителя программы космического корабля Starliner

Global Look Press/Bruno Levesque/Keystone Press Agency Руководитель подразделения Boeing, который отвечал за космический корабль Starliner, Марк Наппи покинул свой пост, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

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