Из люксовых палат – в СИЗО: как ректор главного вуза Пскова присваивала миллионы

Ректор опорного вуза Пскова Наталья Ильина оказалась за решеткой по статье о мошенничестве. Следователи выявили ее схемы обогащения, которыми она пользовалась почти все время, находясь на руководящем посту ПсковГУ.
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