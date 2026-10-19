В начале недели на Ямале установится относительно спокойная погода. Жителям округа обещают переменную облачность с осадками в виде дождя и умеренным ветром, рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии.
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