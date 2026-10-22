Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии увеличил с 190 тыс. до 400 тыс. рублей компенсацию морального вреда женщине, которая сломала ногу, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре.
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