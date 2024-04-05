Архив: НАТО в 1992 году заверяла, что не будет вмешиваться в дела РФ и СНГ

Бывший генсек НАТО обещал не вмешиваться в дела России и СНГ. По случаю 75-летия образования НАТО, общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» при университете имени Джорджа Вашингтона опубликовала часть рассекреченных документов правительства США, касающихся России и стран СНГ.