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Архив: НАТО в 1992 году заверяла, что не будет вмешиваться в дела РФ и СНГ

Архив: НАТО в 1992 году заверяла, что не будет вмешиваться в дела РФ и СНГ

Бывший генсек НАТО обещал не вмешиваться в дела России и СНГ. По случаю 75-летия образования НАТО, общественная исследовательская организация «Архив по национальной безопасности» при университете имени Джорджа Вашингтона опубликовала часть рассекреченных документов правительства США, касающихся России и стран СНГ.

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