Андрей Мартемьянов: «Кто сказал, что «Амур» трудно входит в сезон? На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, мастерство будет решать через месяц-полтора»

«Хоккей – это такая игра, которая состоит из ошибок. Были и с нашей стороны ошибки, и у соперников. Это быстрая игра, ситуация меняется буквально в долю секунды.
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