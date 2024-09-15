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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мартемьянов: «Кто сказал, что «Амур» трудно входит в сезон? На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, мастерство будет решать через месяц-полтора»

«Хоккей – это такая игра, которая состоит из ошибок. Были и с нашей стороны ошибки, и у соперников. Это быстрая игра, ситуация меняется буквально в долю секунды.

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