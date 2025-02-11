Американцы Хейры переехали из Техаса в Россию и лишились всех сбережений

Семья Хейров сбежала из Техаса в 2023 году. Их не устраивала политика США, особенно ЛГБТ-пропаганда. Ради лучшего будущего своих троих детей они переехали в Россию, но в первый же месяц потеряли здесь все свои сбережения — пять миллионов рублей.