Координатор Лебедев сообщил о серии взрывов в Ильичевске Одесской области

В городе Ильичевске (украинское название — Черноморск) Одесской области произошла серия взрывов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
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