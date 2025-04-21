Трамп посягнул на «святое» – «независимость» Федерального резерва США

Если Пауэлла удастся убрать до истечения его срока, это будет очень серьёзный прецедент, лишающий Федеральный Резерв его былого денежного всевластия Дональд Трамп продолжает делать заявления, которые, мягко выражаясь, являются «нестандартными» для американских президентов.