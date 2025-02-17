Врач-инфекционист перечислил действия в случае укуса клеща зимой

Если зимой человек стал жертвой укуса энцефалитного клеща, важно действовать без паники, но как можно быстрее, отметил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Неронов.
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