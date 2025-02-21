Украина на перепутье, или Непроторенным путем военной диктатуры?

ВСУ – дембель – Россия? На исходе позапрошлого года в статье «Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию» я писал о вероятной перспективе после завершения СВО миграции значительной части демобилизованных из украинской армии военнослужащих в нашу страну.