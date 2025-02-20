В Петербурге к Дню защитника Отечества проверили системы газоснабжения Вечных огней

Перед памятными датами таким объектам уделяется особое внимание Специалисты ООО «ПетербургГаз» завершили техническое обслуживание и регламентные работы на всех мемориалах «Вечного огня», включая Марсово поле, Пискаревское мемориальное кладбище, Серафимовское кладбище, площадь Победы, Якорную площадь в Кронштадте, воинский мемориал в Сестрорецке и Зеленогорске, мемориал перед стелой «Город воинской славы» в Колпино, мемориал «Братская могила советских воинов» в Красном Селе, а также Приморский мемориальный комплекс в Петергофе.