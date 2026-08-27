Три проверки русской армии в 1812 году «Подвиг солдат Раевского» (1912 год) работы художника Николая Самокиша, иллюстрирующий бой под Салтановкой 11 (23) ию.
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Три проверки русской армии в 1812 году «Подвиг солдат Раевского» (1912 год) работы художника Николая Самокиша, иллюстрирующий бой под Салтановкой 11 (23) ию.
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