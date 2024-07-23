Mor Glaz: На фрегате, который не пустили в порт Франции, кончается вода

Надеюсь что у того кто послал к лягушатникам этот фрегат, скоро кончится не только "вода", еда и даже жизнь! Это каким надо быть дибилом, чтоб послать к этим πдорам российский фрегат?!

Модест

Очень интересный фрегат, на котором нет опреснительной установки. Ей богу, не смешно даже. Городские девочки-скауты пошли в парк в поход и забыли сэндвичи и колу. Да любой мужик на коленке может сделать самогонный аппарат и нагнать дистиллированной воды сколько надо, была бы ёмкость и топливо. Если мазут есть, то до Алжира могут добраться запросто и пополнить все запасы у Суровикина и его арабских друзей. Так что не надо позорить русский морской флот. Достаточно вспомнить, как четыре советских солдата 49 дней выживали на дрейфовавшей в океане барже с трехдневным запасом еды в январе 1960 года.