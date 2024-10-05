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«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

«Я тебе дам посттравматический синдром!» – на форуме в Варшаве разругались на почве русофобии

Русским нельзя дать победить на Украине, иначе они будут вечно унижать европейцев. Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Ну вот такие они..,поляки.Какой то у них сбой в подходе к решению жизненно важных проблем.И вот из за этого не стала Польша сколько нибудь значимым государством. А стала страной гаденышем.
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18 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Это просто - комплекс неполноценности. Ещё Т. Шевченко сказал, - Кичливый лях - он хуже б%яди...
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16 час.
Eduard
Поляки,а что вы не воюете?Вы Гитлеру за минуту сдались!
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16 час.

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