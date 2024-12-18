Трансформация борьбы с терроризмом в современном мире – причины и последствия

Следует констатировать, что за последние несколько лет неоднократно упоминаемая на страницах газет и интернет-изданий «борьба с мировым терроризмом» претерпела существенные трансформации как на Западе, так и в России.
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