В Татарстане на капремонт трех школ выделят более 300 млн рублей

На капитальный ремонт трех школ из бюджета Татарстана выделено 301,5 млн рублей. По данным тендера, опубликованного на сайте госзакупок, работы будут выполнены в Муслюмовской гимназии, средней школе №4 в Агрызском районе и Новошешминской гимназии.
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