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Житель Нового Уренгоя отработает огромный долг по алиментам

Житель Нового Уренгоя отработает огромный долг по алиментам

Житель Нового Уренгоя пойдет на обязательные работы за многомиллионный долг по алиментам. Мужчина систематически игнорировал свои родительские обязанности, несмотря на предыдущие административные наказания, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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