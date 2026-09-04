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За рулем

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Лада Нива избавилась от главных бед, прибавив в цене меньше 10%

Лада Нива избавилась от главных бед, прибавив в цене меньше 10%

Следом за Нивой Тревел новый двигатель 1.8 получила классическая трехдверная Нива Legend. Впрочем, мотор – далеко не единственное, что обновилось у легендарного внедорожника.

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