В Москве задержали восемь членов ОПГ, незаконно легализовавшей тысячу мигрантов

Доход от преступной деятельности составил 30 миллионов рублейВосемь человек задержаны в Москве за организацию незаконной миграции в Россию тысячи иностранцев.
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