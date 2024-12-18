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В Москве задержали восемь членов ОПГ, незаконно легализовавшей тысячу мигрантов

В Москве задержали восемь членов ОПГ, незаконно легализовавшей тысячу мигрантов

Доход от преступной деятельности составил 30 миллионов рублейВосемь человек задержаны в Москве за организацию незаконной миграции в Россию тысячи иностранцев.

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