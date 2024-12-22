В Муравленко 22 декабря пройдет ежегодный парад Дедов Морозов

В Муравленко 22 декабря состоится ежегодный парад Дедов Морозов. Красное шествие пройдет по маршруту от Молодежного сквера до культурно-оздоровительного центра «Сибирь», сообщили в telegram-канале администрации города.
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