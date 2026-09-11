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Мировое обозрение

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Путин: Товарооборот между РФ и Египтом растёт и становится лучше по структуре

Путин: Товарооборот между РФ и Египтом растёт и становится лучше по структуре

Товарооборот между Россией и Египтом демонстрирует устойчивый рост, причем улучшения касаются не только количественных показателей, но и качественной структуры взаимных поставок.

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