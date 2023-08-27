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Форвард "Ростова" Комличенко заявил, что игроки не говорят об отставке Карпина

Форвард "Ростова" Комличенко заявил, что игроки не говорят об отставке Карпина

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко после поражения от "Пари Нижнего Новгорода" в шестом туре Российской премьер-лиге (РПЛ) ответил, как в команде относятся к разговорам про возможную отставку наставника ростовской команды Валерия Карпина.

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