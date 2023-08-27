Форвард "Ростова" Комличенко заявил, что игроки не говорят об отставке Карпина

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко после поражения от "Пари Нижнего Новгорода" в шестом туре Российской премьер-лиге (РПЛ) ответил, как в команде относятся к разговорам про возможную отставку наставника ростовской команды Валерия Карпина.