Генетик Крутовский: если Y-хромосома исчезнет, ее можно будет вернуть искусственно

Человеческая "мужская" Y-хромосома со временем может совсем перестать существовать. В этом случае с помощью инъекции или геномного редактирования на стадиях развития эмбриона можно полностью перепрограммировать пол, что повлияет и на первичные половые признаки.
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