Новобранцы Самарской спортивной роты ЦСКА приведены к Военной присяге

Мероприятие приурочено к памятной дате: 21 ноября 1721 года был издан указ Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».
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