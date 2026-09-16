Как вывести молодежь из-под влияния террористов, обсудили в Домжуре

В Союзе журналистов Москвы прошел круглый стол, посвященный острому вопросу. Журналисты и преподаватели ведущих вузов пришли обсудить, как уберечь молодежь от влияния террористов и что для этого могут сделать СМИ.
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