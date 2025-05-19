Bloomberg сообщает, что в территориальных водах России был задержан нефтяной танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ.
Россия задержала танкер из Эстонии. Что на это сказал эстонский премьер?
Комментарии
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Компанцев Сергей
Экономика Финляндии продолжает разрушаться... ОТ МЕНЯ ЗАВИСЕЛО Я БЫ ТАНКЕР НЕ ВЫПУСКАЛ АРЕСТ НА 30 ЛЕТ ПО ТИПУ КАНАДЫ САМОЛЕТ ПРИ КОВИДЕ ЧТО ТО Перевозил и до сих пор стоит там .. это мое личное мнение .. жаль фото не покажет старый формат
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12 час.
Регина Толстоброва
Теперь у многих стран нет будущего.
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12 час.
ninikooo Митусова
Господи, сидели бы спокойно и не рыпались!
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7 час.
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