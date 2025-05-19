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  • ninikooo Митусова
    Господи, сидели бы спокойно и не рыпались!Россия задержала ...
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    Это называется "соучастие".На лице Рашида за...
  • Регина Толстоброва
    Теперь у  многих стран нет будущего.Россия задержала ...

Россия задержала танкер из Эстонии. Что на это сказал эстонский премьер?

Россия задержала танкер из Эстонии. Что на это сказал эстонский премьер?

Bloomberg сообщает, что в территориальных водах России был задержан нефтяной танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Экономика Финляндии продолжает разрушаться... ОТ МЕНЯ ЗАВИСЕЛО Я  БЫ ТАНКЕР НЕ ВЫПУСКАЛ АРЕСТ НА 30 ЛЕТ ПО ТИПУ КАНАДЫ САМОЛЕТ ПРИ КОВИДЕ ЧТО ТО Перевозил и до сих пор стоит там .. это мое личное мнение .. жаль фото не покажет старый формат
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12 час.
Регина Толстоброва
Теперь у  многих стран нет будущего.
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12 час.
ninikooo Митусова
Господи, сидели бы спокойно и не рыпались!
Ответить
7 час.
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