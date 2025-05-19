Россия задержала танкер из Эстонии. Что на это сказал эстонский премьер?

Компанцев Сергей

Экономика Финляндии продолжает разрушаться... ОТ МЕНЯ ЗАВИСЕЛО Я БЫ ТАНКЕР НЕ ВЫПУСКАЛ АРЕСТ НА 30 ЛЕТ ПО ТИПУ КАНАДЫ САМОЛЕТ ПРИ КОВИДЕ ЧТО ТО Перевозил и до сих пор стоит там .. это мое личное мнение .. жаль фото не покажет старый формат