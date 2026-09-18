"Схема Киркорова": ремонт в пентхаусе поп-короля перерос в битву за 26 млн руб.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Петербургский суд встал на сторону артиста Филиппа Киркорова в споре о замене пола в московском пентхаусе поп-короля.
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