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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бюджет «Нефтехимика» и команд системы – 1 млрд рублей в 2024 году. Выручка составила 1,35 млрд рублей, из них 1,04 млрд – спонсорские деньги, 41 млн – с продажи билетов

Стало известно, что годовая прибыль нижнекамцев сократилась в 2,65 раза по сравнению с 2023-м и составила 29 млн рублей.

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