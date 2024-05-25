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Сергей Соседов раскритиковал новые песни Аллы Пугачевой

Сергей Соседов раскритиковал новые песни Аллы Пугачевой

Личность Примадонны российской эстрады всегда вызывала бурную реакцию у публики. Певица часто говорила, что думает, обычно в резкой форме, а её бурная личная жизнь, порой, вызывала недоумение и гнев даже у поклонников.

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Комментарии
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А Кудасов
Интересные манеры у Соседова, женственные где то, но отстоять своё мнение и отбрить вполне может по мужски и я с ним вполне согласен.
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16 час.

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