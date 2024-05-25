Сергей Соседов раскритиковал новые песни Аллы Пугачевой

Личность Примадонны российской эстрады всегда вызывала бурную реакцию у публики. Певица часто говорила, что думает, обычно в резкой форме, а её бурная личная жизнь, порой, вызывала недоумение и гнев даже у поклонников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии